Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
"Güller ve Günahlar" dizisiyle adından söz ettiren Cemre Baysel'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Karadeniz'in tanıtımı için çekilecek "Kalbimin Rotası Karadeniz" mini dizisinde İlhan Şen ile başrolü paylaşacak.
Kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı "Güller ve Günahlar" dizisiyle büyük beğeni toplayan Cemre Baysel, sezon finalinin ardından tatil sezonunu açtı.
Aradaki yaş farkı oldukça eleştirilen ikili buna rağmen iyi bir uyum yakaladı. Yapımın sezon finaline girmesiyle ünlü oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Başarılı oyuncunun, Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla hazırlanan "Go Türkiye" projesi kapsamında çekilecek "Kalbimin Rotası Karadeniz" adlı mini dizi için anlaşma sağladığı öğrenildi.
YENİ PARTNERİ İLHAN ŞEN
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Kavuk'un kaleme aldığı mini dizinin başrollerini Cemre Baysel ile İlhan Şen paylaşacak. Çekimlerine temmuz ayının ikinci haftasında başlanması planlanan projede ikili yeniden aynı seti paylaşacak.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.