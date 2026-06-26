Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdikleri iddia edilen 1'i çocuk 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 1 sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, çocuk sanığı ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Geçtiğimiz celse sonrası davada tutuklu sanık kalmamıştı. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya sanıklar katılmadığı için son sözleri alınamadı. Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

1 sanığa 5 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay'ın 'birden fazla kişi ile birlikte kendini tanınmayacak hale koyarak, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, aynı suç yönünden suça sürüklenen çocuk Y.T.'nin ise 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Alaa Faysal'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına, bu cezada ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Faysal'ın 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ise beraatına hükmetti. Mahkeme, sanık Ömer Can Özdoğan'ı 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, 'kişinin hatırasına alenen hakaret suçundan' ise 11 ay 20 gün hapis cezasına, ardından bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Burak Türk'ü ise 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan önce 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

4 sanığın beraatına hükmedildi

Mahkeme, sanıklar Abdülsamet Erdoğan ile Ferhat Karadağ'ı 'kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan eylemin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Sanık Sevgi Timur'un ise 'birden fazla kişi ile birlikte kendini tanınmayacak hale koyarak, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit' suçundan beraatına, sanık Ömer Can Derin'in ise 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' eyleminin kanunen suç sayılmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Atlas Çağlayan 'maktul', anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan 'müşteki', 1'i 18 yaşından küçük 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Eylemin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlendiği aktarılmıştı. Suça sürüklenen çocuk Y.T. hakkında hazırlanan iddianamede ise, şahsın işlediği suçun 'tehdit' kapsamında kaldığı, şahsın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği, Y.T.'nin paylaşımları ablası ve kuzeni ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiği vurgulanmıştı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.T.'nin terör örgütü PKK adının yer aldığı 'pkkv404' isimli Telegram kanalı aracılığıyla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin eyleminin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçu kapsamında da kaldığı aktarılmıştı.

Y.T. hakkında hazırlanan iddianamede, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Şüpheliler Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheli Ömer Can Derin için ise, 'basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal için 2 suçtan toplam 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı