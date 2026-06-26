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Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü Haber Videosunu İzle
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladığı anlar kameraya yansıdı. İşlem yapılan kişilerin sahilden uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim denetimleri kamu düzeni açısından desteklerken, bazı kullanıcılar ise uygulamayı yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirdi.

  • Sahil Güvenlik ekipleri Karasu sahilinde alkol kullanan kişilere idari para cezası uyguladı ve sahilden uzaklaştırdı.
  • Denetim görüntüleri sosyal medyada kamu düzeni gerekçesiyle destekleyen ve yaşam tarzına müdahale olarak eleştiren iki farklı yoruma yol açtı.
  • Yetkililer sahil bölgelerindeki denetimlerin süreceğini açıkladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere yönelik denetimleri kameraya yansıdı. İdari para cezası uygulanan kişilerin sahilden uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

SAHİLDE ALKOL DENETİMİ

Karasu sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, denetimler sırasında sahilde alkol kullandığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde ekiplerin sahilde bulunan kişilerle görüştüğü, kimlik kontrolü yaptığı ve haklarında işlem uyguladığı görüldü. İşlemleri tamamlanan kişiler daha sonra sahil bölgesinden uzaklaştırıldı.

YETKİLİLERDEN DENETİM MESAJI

Yetkililer, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla sahil bölgelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Denetim görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler dile getirildi.

Bir kesim, ailelerin yoğun olarak kullandığı sahillerde kamu düzeninin korunması için uygulamayı destekledi.

Diğer kesim ise uygulamayı yaşam tarzına ve yeme-içme alışkanlıklarına müdahale olarak değerlendirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Toplum içinde yaşıyorsanız "sınırsız yaşam tarzı hakkına" sahip değilsiniz, amerika florida'da sahilde alkol değil sigara içseniz cesasını ödetirler

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