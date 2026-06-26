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Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istemi

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istemi
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci'ye hava kompresörüyle işkence yaparak ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında müebbet hapis istendi. Mahkeme, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile naklini talep etti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci'ye hava kompresörüyle işkence uygulayarak ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapsini isterken, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile nakledilmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Kasım 2025'te Bozova'daki bir sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre, atölyede kalfa olarak görev yapan Habip Aksoy, çırak Muhammed Kendirci'nin önce ellerini bağlayarak hareket kabiliyetini kısıtladı. Ardından çocuğun pantolonunu zorla çıkararak makat bölgesine yüksek basınçlı hava kompresörü tuttu. İç organlarında ağır hasar oluşan ve acı içinde yere yığılan talihsiz çocuk, sevk edildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Tepkiler üzerine yeniden tutuklandı

Olayın ardından ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli kalfa Habip Aksoy, kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen büyük tepkilerin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden takibe alınmıştı. Gaziantep'e kaçma hazırlığındayken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Aksoy, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, feci olayın teknik detayları netleşti. Olayda kullanılan kompresörün 12 bar gibi çok yüksek bir basınç gücüne sahip olduğu, bu cihazın yakın mesafeden uygulanması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücuduna ölümcül zararlar verebileceği vurgulandı. İddianamede, sanık ile maktul çocuk arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı belirtildi. Ancak sanık Aksoy'un mesleği gereği bu cihazların ölümcül risklerini bilebilecek deneyimde olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı ve sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın duruşma hazırlık tutanağını tamamlayan Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Olayın kent genelinde protestolara ve yürüyüşlere neden olduğunu hatırlatan mahkeme heyeti, yargılamanın tam bir huzur ve güvenlik ortamında yürütülebilmesi için davanın Şanlıurfa dışındaki başka bir ile nakledilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı'na gönderilen nakil talebinin reddedilmesi durumunda, davanın ilk duruşmasının 23 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa'da görüleceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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