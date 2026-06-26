Haberler

Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem: Hissedilen Sıcaklık 47 Dereceye Ulaştı

Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem: Hissedilen Sıcaklık 47 Dereceye Ulaştı Haber Videosunu İzle
Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem: Hissedilen Sıcaklık 47 Dereceye Ulaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi. Kent merkezi boş kalırken, vatandaşlar denizde serinlemek için sahillerde yoğunluk oluşturdu.

ANTALYA'da sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezi boş kaldı, denizde serinlemek isteyenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi. Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı