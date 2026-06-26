Antalya'da Sıcak Hava ve Yüksek Nem: Hissedilen Sıcaklık 47 Dereceye Ulaştı

ANTALYA'da sıcak hava ve yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseldi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezi boş kaldı, denizde serinlemek isteyenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi. Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı