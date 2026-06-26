Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Turnuvaya veda ettiğimiz müsabaka sonrası konuşan Güneş, hem oyuncuların performansına hem de gelen eleştirilere değindi.

''OYUNCU ÖNCE KENDİNİ YÖNETECEK''

Karşılaşmaya yine iyi başlayamadığımızı belirten Güneş, "Maça yine kötü başladık! Cesur olacaklar, yeteneklerini kullanmayı bilecekler! Bunları biliyorlar ama yerinde ve zamanında yapacaklar! Oyuncu önce kendini yönetecek. Hücumda iyiydik ama daha iyisi olmalı! Bu yetmez!" dedi.

''ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK''

Turnuva sürecindeki gelişimimize değinen Şenol Güneş, "Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu! Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın... Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir. Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir. Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak." şeklinde konuştu.

''OYUNCUNUN ÜZÜLME HAKKI YOK''

Dünya Kupası'na veda etmenin yarattığı hayal kırıklığını son maçtaki galibiyetle teselli ettiklerini söyleyen Güneş, "Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu." değerlendirmesini yaptı.

''HERKES AKLINI KENDİNE SAKLAYABİLİR''

Milli takımdaki oyuncu tercihleri ve eleştiriler hakkında da konuşan Güneş, "Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı. Herkesin aklı var, herkes aklını kendine saklayabilir ama eleştirisini de yapsın." yorumunda bulundu.

''UĞURCAN TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ''

Son dönemde uzaktan yediği goller nedeniyle eleştirilerin odağında olan milli kaleci Uğurcan Çakır'a da sahip çıkan Şenol Güneş, "Uğurcan Çakır uzaktan goller yediği için tartışılıyor. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uzaktan yediği goller tartışılacaktır ama Uğurcan bunların üstesinden gelir" diyerek başarılı file bekçisine olan güvenini dile getirdi.