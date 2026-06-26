Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik, "Emekli, memura zamda otomatik sistem var, artışlar ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse o yansıtılıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin de yasal düzenleme yapılıyor. Bu da sosyal devlet politikası. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz. Burada otomatik yansımadığı bir alan var (en düşük emekli aylığı) Prime dayalı değil kök maaşa bakarsanız o çok daha düşük. O konuda meclis gerekeni yapacaktır." dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE GÜÇ KAZANACAK"

Yılmaz, bu yazı işaret ederek, İran-ABD savaşının etkilerinin ortadan kalkmasıyla enflasyonla mücadelenin güç kazanacağını ifade etti. Yılmaz sözlerinin devamında; "ABD İsrail İran savaşı programımıza dışsal etki yaptı, enflasyon artırıcı büyümeyi azaltıcı etki yaptı. Dünyada enerji, finansman maliyetleri arttı. Merkez bankaları faiz oranlarını yüksek tuttu. Esas plan programdır, dışsal etkiler geçici olarak farklılıklara yol açabilir ama önemli olan istikamettir. Böyle bakıyoruz, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Etkiyi sınırlamak için eşel mobil uygulandı. ABD-İran arasında mutabakat var. İsrail sabote etmezse kalıcı barışa dönüş faydalı olacaktır. Petrol fiyatlarında nisbi düzelme var. Savaş Merkez Bankamızın da politikalarını etkiledi. Enflasyon sepetinde konut ve gıda çok önemli. Bu iki alanda yapılacaklar refah demek. Yaz aylarında bu tabloyu beklemiyorduk, yüzde 30’un altına inmiş enflasyon öngörülüyordu. Turizm sezonu başlamadan savaş bitmiş oldu. Enflasyon ilk 6 ayda programda beklenenden yüksek. Enflasyonla mücadele güç kazanacak. Enflasyon sepetinde konut ve gıda birinci sırada yer alıyor. Bu alanlarda ilerleme toplumsal refah demek. Ülkemizde 1 milyon 800 bin insan tek başına yaşıyor. Bunu dikkate alarak sosyal konut hamlemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' konusunda yasal düzenlemeler hakkında "Terörsüz Türkiye sürecinde kritik, yeni bir aşamaya gelmiş durumdayız. Nihai karar mercii TBMM. Temennimiz komisyonda yer alan tüm partilerin katılımı ile yasal düzenlemenin olması. Terörsüz Türkiye ile beraber terörsüz bölge amacını hayata geçirmiş olacağız. Yasal çerçevenin bu döneme yetişmesi gayreti var. Yasa Meclis’e gelecek, son halini komisyonda alacak ve genel kurula gelecek. Önce silah bırakma mı yoksa yasa mı denkleminde, yasa mühendisliği olacak. (Öcalan’ın pozisyonu) Şu andaki yasal çalışmanın odaklandığı alan fesih, ana çerçeve içerisinde hareket edilecek. Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Bu meclisin iradesine kalmış hususlar. Yasal olarak neyle muhatap olunacağı belirlenmiş olacak bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak." dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, "Türkiye’nin artık vesayetçi sistemden demokrasiye döndü buna uygun anayasaya kavuşması lazım. Sivil yeni demokratik anayasa hepimizin arzusu. Ancak bu tek parti ile olmaz, ‘gelin beraber yapalım’ diyoruz. Hazırlıklarımızı katı maddeler şeklinde değil, politika yaklaşımı şeklinde yapıyoruz. 20’den fazla toplantı yaptık, hazırlığımızı yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasına az kaldı. Yeni anayasaya gelecek odaklı bakmak zorundayız. Yeni dünya düzenine atmosfere cevap olarak da anayasa önemli. Gidişatı iyi görüp ülkemizin menfaatlerini korumalıyız. Tamamlayınca cumhurbaşkanına sunulacak, diğer partilerle istişare edilecek." ifadelerini kullandı.

"TRUMP YÖNETİMİM YAKLAŞIMI OLUMLU"

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, "Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.