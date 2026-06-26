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Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Moskova dahil birçok bölgeyi hedef aldığı saldırılarda 660 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı. Bu saldırı, Rusya'ya yönelik bu yılın en yoğun İHA operasyonu olarak kayıtlara geçerken, Tula bölgesinde bir kişi yaralandı, elektrik hatları ve bir sanayi tesisinde hasar meydana geldi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
  • Saldırı, bu yıl Rusya'ya yönelik en yoğun İHA operasyonu olarak kayıtlara geçti.
  • Moskova'da 47 İHA etkisiz hale getirilirken, Tula'da toplam 157 İHA düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Moskova dahil birçok bölgeyi hedef aldığı saldırılarda toplam 660 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı, bu yıl Rusya'ya yönelik gerçekleştirilen en yoğun İHA operasyonu olarak kayıtlara geçti.

660 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri ile Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 660 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

MOSKOVA VE TULA HEDEF ALINDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelen 47 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, düşen parçaların bulunduğu bölgelerde ekiplerin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev ise kentin gece boyunca yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirterek, ilk aşamada 73 İHA'nın düşürüldüğünü, daha sonra 84 İHA'nın daha imha edildiğini bildirdi.

Saldırılarda bir müstakil evin hasar gördüğünü ve bir kadının yaralandığını aktaran Milyayev, Novomoskovsk ilçesindeki elektrik hatları ile bir sanayi tesisinde de hasar meydana geldiğini ifade etti.

YILIN EN YOĞUN İHA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın gece düzenlediği operasyon, bu yıl Rusya'ya yönelik gerçekleştirilen en yoğun İHA saldırısı oldu.

Daha önceki en büyük saldırılar 17 Mayıs'ta düşürülen 556 İHA ve 18 Haziran gecesi imha edilen 555 İHA olarak kayıtlara geçmişti. Son saldırıyla bu sayı ilk kez 660'a ulaştı.

Kaynak: AA / Ali Cura
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