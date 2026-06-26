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Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren yeni bir dijital altyapı sistemi için hazırlıklara başladı. Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) sayesinde elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri tek bir platform üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

  • EPDK, elektrik, su ve doğalgaz tüketim verilerini tek merkezde toplayacak Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kurmayı planlıyor.
  • Aboneler, elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek.
  • Kırsal bölgeler için elektrik hattı ve radyo frekansını birleştiren hibrit haberleşme yapısı planlanıyor.

Türkiye'de enerji ve altyapı hizmetlerinde yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura takiplerini ve tüketim verilerini tek bir merkezde toplayacak devrim niteliğinde bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

AKILLI ELEKTRİK SAYAÇLARI MERKEZ OLACAK

Türkiye gazetesindeki habere göre; EPDK uzmanları tarafından yürütülen çalışmalara göre, mevcut elektrik sayaçları gelecekte su ve doğalgaz tüketiminin de entegre edildiği ortak bir dijital altyapının merkezi haline dönüştürülecek. Gerekli mevzuat ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, su ve doğalgaz sayaçlarının verileri de doğrudan akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunabilecek.

Bu yenilikçi adımla kurulacak olan Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), farklı marka sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarını ortak bir protokolde buluşturarak "millî bir ekosistem" yaratmayı hedefliyor.

TEK EKRAN VE UYGULAMA KOLAYLIĞI

Ortak altyapının hayata geçirilmesi, vatandaşlar için büyük bir kullanım kolaylığı sağlayacak. Aboneler; farklı kurumlar ve mobil uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek.

Yeni sistemin kullanıcılara sunacağı başlıca avantajlar şunlar olacak:

  • Tüketim miktarlarının tek ekrandan anlık olarak takip edilebilmesi.
  • Geçmiş dönem faturalarının ve kullanım verilerinin kolayca karşılaştırılabilmesi.
  • Dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığının ortadan kalkmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi.

KIRSAL BÖLGELER İÇİN HİBRİT ÇÖZÜM

Sistemin kurulum aşamasında, özellikle kırsal bölgelerdeki coğrafi ve teknolojik kısıtlamalar da göz önünde bulunduruluyor. Uzmanlar, projenin ilk etabında kırsal alanlarda bazı iletişim zorlukları yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu bölgeler için "hibrit" bir haberleşme yapısının kurgulandığını belirtiyor.

Bu kapsamda, elektrik hattı üzerinden veri iletimi sağlayan teknolojiler ile radyo frekansı üzerinden çalışan sistemlerin bir arada kullanılması planlanıyor. Yeni nesil iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi ve sistemin tüm yurda kesintisiz entegre edilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Elektrik ve su da kontörlü sisteme geçilirse daha iyi olur. kim ne kadar önden ödeme yapıp kontör yüklerse, kontörü kadar elektrik su tüketimi yapar. saat okuma derdi de olmaz.

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