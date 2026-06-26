İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından biri olan Amedspor, yeni sezon öncesindeki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.

KRASNIQI, AMEDSPOR'DA

Amedspor, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

POLONYA'DA FORMA GİYDİ

Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti. Forma giydiği 33 maçta 3 gol atan Krasniqi, 2 de asist yaptı.