Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
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Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valiliği tarafından duyurulan haberde 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. İlde bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var

OTOBÜS YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir."

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var
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