Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ü.S., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE EŞİYLE KARŞILAŞTI

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ARKA CAMI KIRDI

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, İzmir Bulvarı yakınlarındaki otoban kavşağında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak Ü.S., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ü.S. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan, silahla tehdit edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı