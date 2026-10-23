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Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

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Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile Yalın konserine gitti. Şarkılara sevgilisine sarılarak eşlik eden Terim, birlikte çekildikleri kareye “Seni bulup buralardan kaçarım” notunu düştü.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İş insanı Batu Son ile birlikteliğini sürdüren Terim, sevgilisiyle birlikte Yalın konserine katıldı.

Konser boyunca Batu Son’a sarılarak şarkılara eşlik eden Terim, romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, sevgilisiyle çekildiği kareye Yalın’ın şarkısına gönderme yaparak “Seni bulup buralardan kaçarım” notunu ekledi.

YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini 2024’te sonlandırmıştı. İki kız çocuğu annesi Terim, boşanmanın ardından Batu Son ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerden ve özel anlarından kareler paylaşıyor. 

Ekim Devrim Manduz
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