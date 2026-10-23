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Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

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Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte Haber Videosunu İzle
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde 20 Ekim'de dere yatağında motosikletiyle birlikte ölü bulunan 35 yaşındaki berber Murat Barışık'ın ensesinden tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Barışık'a yaklaşık 650 bin lira borcu olduğu belirlenen 21 yaşındaki köylüsü Ö.Ç.'nin cinayeti üç gün önceden planladığı iddia edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, Ö.Ç. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

  • Bartın'ın Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyünde 20 Ekim Salı günü dere yatağında bulunan berber Murat Barışık'ın (35) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
  • Aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç'nin (21), araç ve motosiklet alım satımından kaynaklı yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu tespit edildi.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 'tasarlayarak adam öldürme' iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyünde 20 Ekim Salı günü dere yatağında bir motosiklet ve yanında Murat Barışık'ın (35) cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölgede yapılan incelemelerde Barışık'ın telefonu ve bir tabanca bulundu.

650 BİN LİRA BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden ve araç ve motosiklet alım satımından kaynaklı Barışık'a yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç'nin (21) borcunu ödeyemediği tespit edildi.

Şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı, olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği iddia edilirken, şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, Murat Barışık'ın cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı. Derinleşen soruşturmada çok sayıda kişinin bilgisine başvurulurken, 3 kişi daha gözaltına alındı. Ö.Ç ve diğer 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sabah saatlerinde Bartın Adliyesine getirilen 4 kişiden 3'ü ifadeleri akabinde savcılık tarafından serbest bırakılırken, "tasarlayarak adam öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Babası ismini koyarken Ö yerine O ile başlayan bir ad verseymiş; o noktalar fazla çünkü adının kısaltmasına. İnsanda biraz ahlak, birazcık utanma olacak; hem adamdan borç al hem de öldür.

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