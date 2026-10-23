İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkatGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Marmara ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alırken, Meteoroloji saat 19.00 işaret ederek İstanbul ve çevre iller için gök gürültülü sağanak ile sel uyarısında bulundu.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre gök gürültülü sağanak saat 19.00 sıralarında İstanbul'a ulaşacak.
- Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışın metrekareye 21-50 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.
- Yağışın etkili olacağı iller arasında Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya; Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bartın; Ege'de İzmir'in kuzey kesimleri yer alıyor.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Günün ilerleyen saatlerinde etkisini genişletmesi beklenen sistemin Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak geçişlerine neden olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
MGM'nin tahminlerine göre, öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artıran gök gürültülü sağanağın saat 19.00 sıralarında İstanbul’a ulaşacağı öngörülüyor. Yağışla birlikte kent genelinde hava sıcaklığının düşerek en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
AKOM tarafından yapılan açıklamada ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla 20 derecenin altına gerileyeceği ve aralıklarla hafif yağış geçişlerinin süreceği bildirildi.
TRAKYA VE KUZEY EGE İÇİN SARI KODLU UYARI
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER
Meteoroloji’nin son hava tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkisini göstereceği bölgeler ve iller şöyle sıralandı:
- Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya.
- Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın.
- Ege Bölgesi: İzmir'in kuzey kesimleri ve Çanakkale kıyı hatları.