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Kızılcahamam'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evinin altında, kireçle kapatılmış kemikler bulundu

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Kızılcahamam'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evinin altında, kireçle kapatılmış kemikler bulundu
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2009'da kaybolan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'ın dosyası 17 yıl sonra yeniden ele alındı. Şüpheli bir yangının ardından kazı yapılan evin yaklaşık 2 metre altında, tuğla ve kiremitle örülüp üzeri kireçle kapatılmış kemikler bulundu. Kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı, kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırmayla belirlenecek.

  • Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'ın dosyası 17 yıl sonra yeniden ele alındı.
  • Uyar'ın tek başına yaşadığı ve kaybolmasının ardından kimsenin ikamet etmediği evde çıkan yangının ardından yapılan kazıda, enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatılmış kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.
  • Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kızından alınan DNA örneğiyle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ankara'da 17 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kadınla ilgili dosya yeniden ele alındı. Komşuların ifadesinin alınmasının ardından kaybolan kadının yaşadığı evin altında insan kemikleri bulundu. Kadına ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızının DNA örneği ile karşılaştırılacak.

2009'DAN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. 17 sene sonra yeniden ele alınan dosyanın incelenmesi ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından, Gülşen'in eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolmasının ardından bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi.

TUĞLA VE KİREMİTLE ÖRÜLÜP ÜSTÜ KİREÇLE KAPATILMIŞ

Yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi. 3 gün süren çalışmalarda, enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.

KIZININ DNA ÖRNEĞİYLE KARŞILAŞTIRILACAK

Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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