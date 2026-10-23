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Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok

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Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fabio Miretti'nin sağlık durumu netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği ekleminde ayrışma tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Miretti'nin 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

  • Beşiktaş'ın Crystal Palace ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sakatlanan Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde Akromioklavikuler Eklem Ayrışması tespit edildi.
  • 23 yaşındaki Miretti'nin yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ın resmi açıklamasında oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşmasında sakatlanan Fabio Miretti'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan mücadelede omzunun üzerine düşen ve karşılaşmaya devam edemeyen İtalyan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

OMUZUNDA YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Fabio Miretti'nin yapılan kontrollerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlanan 23 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın resmi açıklamasında oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

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