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Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

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Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı Haber Videosunu İzle
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
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İzmir'de otoyolda otomobiliyle saatte 314 kilometre hıza ulaşan sürücü, tehlikeli yolculuğunu kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri, 31 yaşındaki sürücünün kimliğini tespit etti. Trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaydığı gerekçesiyle sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

İzmir'de otoyolda otomobiliyle saatte 314 kilometre hıza ulaşan sürücü, o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

314 KİLOMETRE HIZ YAPTI, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Olay, önceki gün İzmir'deki otoyolda meydana geldi. Otomobiliyle saatte 314 kilometre hıza ulaşan sürücü, yaptığı hızın görüntülerini kayda aldı.

Sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

25 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, sürücünün 31 yaşındaki M.Ş.Ş. olduğunu belirledi.

M.Ş.Ş.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yayması" nedeniyle 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 80 sitede yayınlandı.
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