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Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

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Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular Haber Videosunu İzle
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
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Ardahan'da Emniyet Özel Harekat ekiplerince AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.'nin bulunduğu binaya yapılan operasyon sırasında arbede yaşandı; gözaltına alınan G.D. ile operasyonu yürüten polisler birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

  • Ardahan'da Emniyet Özel Harekat ekiplerinin AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.'nin bulunduğu binaya düzenlediği operasyonda taraflar arasında arbede çıktı.
  • G.D., ekiplerin işlemlerine engel olmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirildi.
  • Özel Harekat ekipleri mukavemet, G.D. ise orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla karşılıklı şikayetçi oldu.

Ardahan’da Emniyet Özel Harekat ekiplerinin AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.’nin bulunduğu binaya gerçekleştirdiği operasyon sırasında gerginlik yaşandı. Arama ve işlem sırasındaki mukavemet üzerine gözaltına alınan G.D. ile polis ekiplerinin birbiriyle arbede yaşadığı ve tarafların karşılıklı şikayetçi oldu.

OPERASYON SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ 

Edinilen bilgilere göre; Özel Harekat polislerinin adrese düzenlediği baskın esnasında G.D. ile ekipler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ekiplerin işlemlerine engel olmaya çalıştığı öne sürülen G.D., yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı. 

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen G.D.'nin ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin tarafların tutumu da netleşti. Operasyonu gerçekleştiren Özel Harekat ekiplerinin mukavemet gerekçesiyle G.D.’den, G.D.’nin ise orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla Özel Harekat polislerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu bildirildi.

İL BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ 

İl Başkanı Hasan Şenel’in de olay yerine gelerek süreç hakkında bilgi aldığı öğrenilirken, adli tahkikatın sürdüğü olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

iceride büyük kavga var partide

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Yazık oldu polislere. Başlarına gelmeyen kalmayacak.

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

he o kesin meslegi bitti bi bak hangi parti ona göre hareket edilir

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Malum partinin il başkanı demek vali, başkan yardımcısı da vali yardımcısı demektir, İşte ülkenin geldiği nokta

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

halkımız polislere sahip

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