Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

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Ardahan’da Emniyet Özel Harekat ekiplerinin AK Parti İl Başkan Yardımcısı G.D.’nin bulunduğu binaya gerçekleştirdiği operasyon sırasında gerginlik yaşandı. Arama ve işlem sırasındaki mukavemet üzerine gözaltına alınan G.D. ile polis ekiplerinin birbiriyle arbede yaşadığı ve tarafların karşılıklı şikayetçi oldu.

OPERASYON SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre; Özel Harekat polislerinin adrese düzenlediği baskın esnasında G.D. ile ekipler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ekiplerin işlemlerine engel olmaya çalıştığı öne sürülen G.D., yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen G.D.'nin ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin tarafların tutumu da netleşti. Operasyonu gerçekleştiren Özel Harekat ekiplerinin mukavemet gerekçesiyle G.D.’den, G.D.’nin ise orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla Özel Harekat polislerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu bildirildi.

İL BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ

İl Başkanı Hasan Şenel’in de olay yerine gelerek süreç hakkında bilgi aldığı öğrenilirken, adli tahkikatın sürdüğü olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com