İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajlaşmanın ekran görüntüsü, ilişkilerde giyim kuşam kısıtlaması ve aile müdahalesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmada, giyim tarzına müdahale edilmek istenmesi üzerine ilişkiyi bitirdiği görüldü.

"EĞER BİR İLİŞKİYE BAŞLAYACAKSAK..."

Ekran görüntülerine yansıyan diyalogda Sinan isimli şahsın, annesinin genç kadını alışveriş merkezinde gördüğünü ve açık giyindiğini söylediğini belirterek "Eğer bir ilişkiye başlayacaksak kapanıp tesettürlü olacaksın" şartını koştuğu görüldü. Etek ve tayt giyilmesini de yasaklamaya çalışan şahsa genç kadın, giyim tercihlerinin kendi kararı olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.

"NE GİYECEĞİME BEN KARAR VERİRİM" DİYEREK ENGELLEDİ

Sevgilisinin ve annesinin giyim tercihlerine karışamayacağını belirten genç kadın, "Benim hayatım bu. Ne giyeceğime ben karar veririm. Senin de annenin de değil" ifadeleriyle kararlılığını dile getirdi. Karşılıklı atışmanın ardından "Sen de annenle mutlu ol" yanıtını veren kadın, sevgilisini engelleyerek iletişimi sonlandırdı.

İşte ikili arasındaki o mesajlaşma;

Kaynak: Haberler.com