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İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

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İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
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Bir mesajlaşma uygulamasında sevgilisinin "Annem seni AVM'de görmüş, ilişkiye başlayacaksak kapanacaksın" şartına "Ne giyeceğime ben karar veririm" diyerek rest çeken genç kadın, sevgilisini engelleyip iletişimi kesti.

  • Bir kadın, sevgilisi Sinan'ın kendisine kapanıp tesettürlü olma ve etek ile tayt giymeme şartı koşması üzerine ilişkiyi bitirdi.
  • Sinan, annesinin genç kadını alışveriş merkezinde açık giyimli gördüğünü söyleyerek giyim tarzına müdahale etmek istedi.
  • Genç kadın, giyim tercihlerinin kendi kararı olduğunu belirterek sevgilisini engelledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajlaşmanın ekran görüntüsü, ilişkilerde giyim kuşam kısıtlaması ve aile müdahalesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bir kadının sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmada, giyim tarzına müdahale edilmek istenmesi üzerine ilişkiyi bitirdiği görüldü.

"EĞER BİR İLİŞKİYE BAŞLAYACAKSAK..."

Ekran görüntülerine yansıyan diyalogda Sinan isimli şahsın, annesinin genç kadını alışveriş merkezinde gördüğünü ve açık giyindiğini söylediğini belirterek "Eğer bir ilişkiye başlayacaksak kapanıp tesettürlü olacaksın" şartını koştuğu görüldü. Etek ve tayt giyilmesini de yasaklamaya çalışan şahsa genç kadın, giyim tercihlerinin kendi kararı olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.  

"NE GİYECEĞİME BEN KARAR VERİRİM" DİYEREK ENGELLEDİ

Sevgilisinin ve annesinin giyim tercihlerine karışamayacağını belirten genç kadın, "Benim hayatım bu. Ne giyeceğime ben karar veririm. Senin de annenin de değil" ifadeleriyle kararlılığını dile getirdi. Karşılıklı atışmanın ardından "Sen de annenle mutlu ol" yanıtını veren kadın, sevgilisini engelleyerek iletişimi sonlandırdı.  

İşte ikili arasındaki o mesajlaşma; 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

sanki köydekilerin farkı kaldı o eskidendi

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