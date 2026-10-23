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Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! Dakikalarca ateş etti, 7 kişi öldü

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Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! Dakikalarca ateş etti, 7 kişi öldü
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Ürdün’ün Karak iline bağlı Hmood kasabasında bir kilisede cenaze töreni sırasında silahlı kişilerin ateş açması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani, güvenlik güçlerinin saldırıyı araştırdığını açıkladı. Bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin kalaşnikof tüfekle birkaç dakika boyunca ateş açtığını anlattı.

Ürdün’ün güneyindeki Karak’ta bir kilisede düzenlenen silahlı saldırı, cenaze törenini kana buladı. Saldırının ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

CENAZE TÖRENİ SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Başkent Amman’ın 145 kilometre güneyindeki Karak iline bağlı Hmood kasabasında bir kilisede düzenlenen cenaze töreni sırasında silahlı kişiler ateş açtı. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

“GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAŞTIRIYOR”

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani, X hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Karak’ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını araştırıyor” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ DAKİKA BOYUNCA ATEŞ AÇTI”

Devlet televizyonu Al-Mamlaka’ya konuşan bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin AK-47 kalaşnikof tüfeği taşıdığını ve birkaç dakika boyunca ateş açtığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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