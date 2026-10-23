Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spordata firmasında veri analisti olarak çalışan O.B.’nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı ve ortaklarına skor sonrası bahis oynattığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firmaları 12 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen O.B. tutuklanırken, hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi tespit edildi. O.B. ile bağlantılı 8 şüpheli de eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Spordata firmasında veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol maçlarında canlı bahsi 7 saniye gecikmeyle açtığını ve skor gerçekleştikten sonra ortaklarına bahis oynattığını bildirdi.
- Şüphelinin Spordata ile firmanın çalıştığı spor bahsi şirketlerini toplamda 12 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi.
- MASAK raporunda O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık giriş-çıkış ve yüklü miktarda para transferi tespit edildi.
İstanbul’da canlı bahis sistemini manipüle ettiği öne sürülen veri analistine yönelik soruşturma yürütüldüğü ve bu soruşturmanın da genişlediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan veri analistiyle birlikte çalıştığı belirlenen 8 kişi daha gözaltına alındı.
TENİS VE VOLEYBOL MAÇLARINDA 7 SANİYELİK OYUN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, spor verileri alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin, başta tenis ve voleybol olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye gecikmeyle açtığı ifade edildi. Açıklamada, şüphelinin bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına, skor gerçekleştikten sonra bu bahisleri oynattığı öne sürüldü.
FİRMALAR 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI
Başsavcılığa göre şüpheli, Spordata ile bu firmanın çalıştığı spor bahsi şirketlerini toplamda 12 milyon lira zarara uğrattı. 21 Temmuz 2026'da yakalanarak gözaltına alınan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
MASAK RAPORUNDA 192 MİLYON LİRALIK HAREKET
Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi. İncelemede, O.B.’nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalarda O.B. ile bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 23 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.