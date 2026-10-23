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Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı

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Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı
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Pendik’te yokuş aşağı inen toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kamyonun önce kaldırıma çarpıp ardından eczaneye girdiği anlar, 2 iş yerinin güvenlik kamerasına farklı açılardan yansıdı. Kazada kamyon şoförü Şaban U. ile eczanede bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Pendik Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde saat 11.50 sıralarında Şaban U. yönetimindeki 34 DL 5212 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, yokuştan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı.
  • Kazada kamyon şoförü ile eczanede bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
  • Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale geldi, cadde trafiğe kapatıldı ve kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Pendik’te 7 kişinin yaralandığı kazada, hafriyat kamyonunun eczaneye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın ardından çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu da görüldü.

YOKUŞTAN İNERKEN KALDIRIMA ÇARPTI

Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde saat 11.50 sıralarında yaşanan kaza, 2 iş yerinin güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıdı. Görüntülerde, yokuştan hızla inen hafriyat kamyonunun önce kaldırıma çarptığı, ardından eczaneye girdiği anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu görüldü.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre Şaban U. yönetimindeki 34 DL 5212 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, yokuştan indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyon şoförü Şaban U. ile eczanede bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ECZANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Eczaneye giren kamyon, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonun çarpmasıyla hasar gören eczanenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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