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Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

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Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
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Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini yedi farklı renk seçeneği, özel tasarım detayları ve 4,3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma performansına sahip Kehribar Serisi ile buluşturdu.

  • Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar serisini ekledi; seri, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modeliyle sunuluyor.
  • Kehribar Serisi, Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle satışa çıkıyor.
  • T10F 4More Kehribar Serisi, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm tork üretiyor; 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşıyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, doğadan ilham alan özel serilerine "Kehribar" ile yeni bir halka eklediğini duyurdu. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip T10F 4More modeliyle sunulan yeni seri, kehribarın renk tonlarından esinlenen özel tasarım detayları ve üstün performans verileriyle dikkat çekiyor.

ÖZEL DETAYLAR VE YEDİ FARKLI GÖVDE RENGİ

Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Işığa göre değişen yansımalarıyla araca sofistike bir görünüm kazandıran seride; jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçevelerinde özel kehribar detayları yer alıyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş, kabartma desenli koltuklar ve dekoratif yüzeyler dış tasarımdaki renk ile malzeme uyumunu kabine taşıyor.

4,3 SANİYEDE 100 KM/SA HIZA ULAŞIYOR

T10F 4More Kehribar Serisi, estetik detaylarının yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor:

  • Güç ve Tork: Çift motorlu yapı, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üretiyor.
  • Hızlanma: 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,3 saniyede ulaşıyor.
  • Menzil ve Batarya: 89,6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunuyor.
  • Şarj Süresi: Hızlı şarj ile 26,5 dakikada şarj olabiliyor.
Kaynak: Haberler.com
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