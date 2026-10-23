Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana merkezli 7 ilde kurgu kaza operasyonunda 80 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana merkezli 7 ilde kurgu kaza operasyonunda 80 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana merkezli 7 ilde kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden çeteye yönelik operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli cezaevinde. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı, 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 7 ilde, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına altına alınan 88 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 80'i ise adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiğini belirlenen çeteyi tespit etti. Şüphelilerin, bu dönemde 76 trafik kazası kurguladıklarını ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiğini belirlendi. Kimlikleri saptanan 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de çok sayıda adrese şafak vakti yapılan baskınlarda 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 80 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Fotoğraf çekmek isterken 300 metreden düştü: ABD’li turist İtalya’da hayatını kaybetti

Bu manzarayı çekmek isterken canından oldu: 300 metreden çakıldı

İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın