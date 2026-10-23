Adana merkezli 7 ilde kurgu kaza operasyonunda 80 şüpheli adliyeye sevk edildi

ADANA merkezli 7 ilde, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına altına alınan 88 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 80'i ise adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiğini belirlenen çeteyi tespit etti. Şüphelilerin, bu dönemde 76 trafik kazası kurguladıklarını ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiğini belirlendi. Kimlikleri saptanan 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de çok sayıda adrese şafak vakti yapılan baskınlarda 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 80 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı