Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, hasarlı AK ANA tankerinin geçişi sırasında bir süre durduruldu. Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşlik ettiği tankerin geçişi havadan görüntülendi.

AĞUSTOS AYINDA DRON SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

AK ANA isimli tanker, ağustos ayının sonlarında dron saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş, ardından gemide yangın çıkmıştı.

Saldırı sırasında gemide 22'si Hindistan, en az 1'i Filipinler uyruklu olmak üzere çok uluslu bir mürettebatın görev yaptığı bildirilmişti. Olayın ardından tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

RÖMORKÖRLER EŞLİĞİNDE GEÇTİ

Toplam uzunluğu 175,9 metre, genişliği 31,03 metre olan tanker, bugün alınan güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti.

BOĞAZ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Tankerin geçişi süresince İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Dev tankerin Boğaz’daki ilerleyişi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı