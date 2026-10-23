Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı, ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA’nın geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Saldırıda navigasyon köprüsü ağır hasar gören 175,9 metre uzunluğundaki tanker, römorkörler eşliğinde ve alınan güvenlik önlemleri altında Boğaz’dan geçti. Tankerin geçiş anları dronla havadan görüntülendi.
- Ağustos ayında dron saldırısına uğrayan AK ANA tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
- Tankerin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
- 175,9 metre uzunluğundaki tankere Kıyı Emniyeti'ne bağlı üç römorkör ve bir bot eşlik etti.
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, hasarlı AK ANA tankerinin geçişi sırasında bir süre durduruldu. Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşlik ettiği tankerin geçişi havadan görüntülendi.
AĞUSTOS AYINDA DRON SALDIRISINA UĞRAMIŞTI
AK ANA isimli tanker, ağustos ayının sonlarında dron saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş, ardından gemide yangın çıkmıştı.
Saldırı sırasında gemide 22'si Hindistan, en az 1'i Filipinler uyruklu olmak üzere çok uluslu bir mürettebatın görev yaptığı bildirilmişti. Olayın ardından tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
RÖMORKÖRLER EŞLİĞİNDE GEÇTİ
Toplam uzunluğu 175,9 metre, genişliği 31,03 metre olan tanker, bugün alınan güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti.
BOĞAZ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Tankerin geçişi süresince İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Dev tankerin Boğaz’daki ilerleyişi dronla havadan görüntülendi.