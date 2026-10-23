Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Fransa’nın Yvelines vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydeden Lecornu, olayla ilgili tüm güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini aktardı.

Ayrıca Lecornu, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

"AÇIK ŞEKİLDE BİR TERÖR SUÇU"

Olay yerine intikal eden İçişleri Bakanı Laurent Nunez de basına yaptığı açıklamada yaralı sayısının 5'e yükseldiğini, yaralılardan üçünün durumunun oldukça ağır olduğunu ifade etti. Nunez, "açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem" olarak nitelediği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, Trappes kentinde bir kişinin bulunduğu araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğu ve 20, 29 ve 47 yaşlarında 3 erkeğin yaralandığı öğrenilirken, diğer yaralıya dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA