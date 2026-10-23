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Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Fransa yarın yapılacak dev protesto gösterileri öncesi kanlı saldırıyla sarsıldı. Yvelines eyaletinde bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Nunez yaptığı açıklamada, "Açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem." dedi. Belediye başkanı ise olayın ırkçı saldırı olduğunu söyledi.

  • Fransa'nın Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan üçünün durumu ağır; yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğu ile 20, 29 ve 47 yaşlarında üç erkek bulunuyor.
  • Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı; olayla ilgili soruşturmayı Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT) yürütüyor.

Fransa’nın Yvelines vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydeden Lecornu, olayla ilgili tüm güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini aktardı.

Ayrıca Lecornu, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

"AÇIK ŞEKİLDE BİR TERÖR SUÇU"

Olay yerine intikal eden İçişleri Bakanı Laurent Nunez de basına yaptığı açıklamada yaralı sayısının 5'e yükseldiğini, yaralılardan üçünün durumunun oldukça ağır olduğunu ifade etti. Nunez, "açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem" olarak nitelediği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, Trappes kentinde bir kişinin bulunduğu araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğu ve 20, 29 ve 47 yaşlarında 3 erkeğin yaralandığı öğrenilirken, diğer yaralıya dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ülke ekonomisi, ülke adaleti , ülke insanının geçim sıkıntısı nelerle sebep oluyor !

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