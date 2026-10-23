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Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

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Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Sevgilisine aşk dolu sözlerle seslenen Nasuhoğlu, “Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be!” dedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Nasuhoğlu, sevgilisine romantik sözlerle seslenirken “Daha nicelerimiz olsun” dedi.

“Medcezir”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı” ve “Çukur” gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

BİRKAN NASUHOĞLU’NDAN ROMANTİK MESAJ

Nasuhoğlu, yıl dönümlerini kutladıkları kareye sevgilisine duyduğu aşkı anlatan bir not ekledi. Müzisyen, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be!” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, ilişkileri boyunca mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle paylaştı.

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