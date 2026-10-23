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Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

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Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var Haber Videosunu İzle
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimine rağmen Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşti; BIST 100 endeksi yüzde 4’ü aşan kayıpla 10 bin 800 puana gerileyerek yılın tüm kazanımlarını geri verdi.

  • BIST 100 endeksi yüzde 4'ü aşan değer kaybıyla 10 bin 800 puan seviyesine gerileyerek yıl içindeki tüm kazanımlarını geri verdi.
  • Sektörel kayıplarda iletişim endeksi yüzde 8'in, bankacılık endeksi yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti; mali ve sınai endeksler yüzde 5'e yaklaşırken teknoloji endeksi yaklaşık yüzde 4, BIST Tüm Endeksi yüzde 3,5 geriledi.
  • Düşüşte yurt içinde fon piyasasına yönelik soruşturmaların yatırımcı güvenini sarsması, yurt dışında ise küresel risklerin artması ve Brent petrolün 114 doların üzerine çıkması etkili oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesine rağmen Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 4’ü aşarken, endeks 10 bin 800 puan seviyelerine kadar geriledi. Bankacılık ve iletişim sektörleri öncülüğünde yaşanan sert düşüşler piyasanın geneline yayıldı.

YILIN TÜM KAZANIMLARI GERİ VERİLDİ

Yaklaşık iki ay önce 15 bin puan seviyelerinin konuşulduğu BIST 100 endeksi, son satış dalgasıyla birlikte 10 bin 800 puan seviyelerine kadar çekildi. Endeksin 11 bin puan eşiğinin altına inmesiyle birlikte yıl içerisinde elde edilen tüm kazanımlar geri verilmiş oldu.

SEKTÖREL KAYIPLARDA BANKACILIK VE İLETİŞİM BAŞI ÇEKTİ

Düşüşün en belirgin hissedildiği alanların başında lokomotif sektörler geldi:

  • İletişim Endeksi: Yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti.
  • Bankacılık Endeksi: Kayıplar yüzde 6’yı aştı.
  • Mali ve Sınai Endeksleri: Düşüş yüzde 5’e yaklaştı.
  • Teknoloji Endeksi: Yaklaşık yüzde 4 geriledi.
  • BIST Tüm Endeksi: Yüzde 3,5 oranında değer kaybetti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL NEDEN

Piyasalardaki sert geri çekilmede yurt içi ve yurt dışı kaynaklı iki ana faktör öne çıkıyor. Yurt içinde fon piyasasına yönelik derinleşen soruşturmalar yerli yatırımcının güvenini olumsuz etkilerken; yurt dışında artan küresel riskler, hisse senedi piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

KÜRESEL BORSALAR VE PETROL FİYATLARI TIKANDI

Yurt dışı piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış dalgası Borsa İstanbul’u da baskı altına aldı. ABD’de Nasdaq 100 endeksi yüzde 3’e yakın değer kaybederken; Avrupa’da Londra, Frankfurt ve Paris borsalarında da satıcılı seyir hakim oldu.

Diğer yandan, önceki işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde artarak 114 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent petrol fiyatları, enflasyonist endişeleri yeniden tırmandırdı. Yükselen enerji maliyetleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararına ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda risk iştahını düşüren en kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Evet yandaş takım taraftarları bekleniyor. İşte 20 yılın eseri borsada devletine güvenen ekonomiye yatırım yapan 6,5 milyon insan perişan

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHayri İzmir:

2002 yılında yani 24 yıl önce borsa İstanbul endeksi 10 puan idi şimdi düştü öldü bitti değişinde 10800 puan anlayana çok şey anlatır rakamlar

yanıt2
yanıt8
Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

kazanırken iyiydi

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıFatih Koyuncu:

Fırsatını bulunca aşağılayan kesesini doldururken takdir etmeyene bizim oralarda şerefsiz diyorlar

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Böyle yorumlara ne diyelim ki 24 sen öncesinden bahsediyor mazot 0,58 kuruş, et 3 lira elektrik 3,76 kuruş vs. rakamlara girersek. Borsaya kazanmak için girilir bu yolsuzluklar olmasa düşer çıkar ama sonuçta kazandırır böyle ocaklar söndürmez

yanıt2
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

ilimim den baska bir seyim yok ama haksizlik yapanlari durup karsidan seyredemem, dolayisi ile vatandasi kim perisan ettiyse zehir zikkim olsun...? Haram olsun...

yanıt0
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Haber YorumlarıBAYCAN:

Param Pul Oldu , 4.000.000 TL Param Vardı .100.000 TL Oldun. Bu İşte Kimin Dahli Var İse Hakkımı Helal Etmiyorum, Ne Bu Dünya da Ne Ahirette , Nede Kabirde Yansalar Hakkımı Helal Etmiyorum , Etmeyeceğim. 30 Yıllık Birikimin Gitti . Çok Üzülüyorum , Geceleri Yatamıyorum.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOkan Pınar:

kendi yaptığın yanlış yatırımdan kimseyi sorumlu tutamazsın. sana kim dedi elindeki bütün birikimi borsaya at diye. kazansaydın yüzün gülecekti ama dimi. ozamanda başkası kaybediyor oda sana bedduamu edicek. bu kafayla yatırım yapmayın

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Okan faize koysa haram diyecektiniz, döviz alsa vatan haini diyecektiniz. Param ekonomiye katkı sağlasın demiş devlet büyüklerinin bakanların sözüne inanmış borsaya yatırrım yapmış. Şimdi spk, masak, maliye, ekonomi ile ilgili kim varsa görevlerini yapsa bu yolsuzluklara engel olsa bu arkadaş ve borsadaki 6,5 milyon insan mağdur olmayacaktı. El insaf Senin ki hırsızın hiç mi suçu yok hesabı

yanıt8
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Haber Yorumlarıadem sevindik:

"Zalimlerin öteki dünya da yanmasının bu dünyada zulüm gören insanlara ne faydası olduğu hala belli değil."

yanıt4
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