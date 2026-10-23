İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak, 14 Ekim'de İstanbul Adliyesi’nde dört saat ifade vermiş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzayla şartıyla serbest bırakılmıştı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruştması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.
- Çakmak'a Tera fonlarına Türkiye Sigorta mevduatlarından yüksek hacimli para aktararak kar elde etmek, Tera grubu hisselerinde şahsi alım yapmak ve Tera grubundan 1 milyon dolar elden para almak suçlamaları yöneltildi.
- Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı uygulandı.
Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, yeniden gözaltına alındı.
İŞTE ÇAKMAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Fon soruşturması kapsamında Tera fonlarına Türkiye Sigortaya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde etmek,
Fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera grubuna ait hisseler üzerinde şahsi alım işlemleri yapmak, G….ürk isimli hisseye Tera grubunun giriş yapması hususunda yönetici olduğu kurumun mevduatlarını yatırma sözü vermek, şartını sürmek,
G….ürk hissesi ve Tera grubuna ait hisselerde menfaat temin etmek
21/10/2026 tarihinde soruşturma kapsamında alınan beyanlarda Türkiye sigortanın fona yatırımı karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar elden para almak...
15 EKİM'DE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Taha Çakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti.
Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."