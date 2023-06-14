TBMM Genel Kurulunda Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları için seçim yapıldı. TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi. TBMM Katip üyeliklerine ise AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi. TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay seçildi. Ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi.

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay seçildi.

Ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Genel Kurulda, seçime geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mecliste siyasi parti grubu bulunmayan 56 milletvekiline, ihtisas komisyonu üyeliklerine başvurmaları için 22 Haziran'a süre tanındığını söyledi.

Genel Kuruldaki seçimin ardından komisyonların bugün toplanarak başkanlık divanlarını belirleyeceğini dile getiren Özel, "56 milletvekilinin seçilip geldikleri Mecliste, görev yapacakları komisyonlara henüz gitmeden komisyonun başkanlık divanı seçmesi, onların seçme ve seçilme hakkının ellerinden alınması demek. Bu, kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelikleri için 20 Haziran'a kadar bağımsız milletvekillerinden başvuru alınacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu 4 komisyon, adaylıklar belli olduktan sonra bir araya gelerek kendi başkanlık divanlarını seçecekler." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerine görevlerinde başarı dileyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirmelerini temenni etti.

Bu arada CHP Grup Başkanı Özel ile YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliyesi için Meclisin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istediler.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelik seçiminin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.