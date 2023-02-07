Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549'a yükseldi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞTI

Depreme ilişkin son bilgileri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var. 8 binden fazla kişi kurtarıldı. Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ YOLLAR KULLANILMAMALI"

Acil yardım ve destek için ilk etapta 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması önemlidir. Arama kurtarma ekip ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hala zorluklar yaşıyor. Bu nedenle kimsenin depremin bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

"KAOS ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR BELİRLENİYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Devlet ve millet el ele vermiş ve bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yapıyor. Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor durumunda bizi arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği bizi için kıymetlidir."

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