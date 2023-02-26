Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Kızılay'ın depremin üçüncü gününde şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kamuoyunda yankı uyandıran iddiaya Haluk Levent, Ahbap'ın yaptığı açıklama üzerinden yanıt verirken, Kızılay adına Genel Başkan Kerem Kınık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İDDİA BÜYÜK SES GETİRDİ

Depremin ardından barınma sorunlarına ilişkin haberler özellikle sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, ortaya atılan bir iddia ise büyük tartışma yarattı.

"46 MİLYON LİRAYA ÇADIR SATILDI"

Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Kızılay'ın depremin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü.

"YAPTIĞIMIZ HER İŞLEM KANUNİ VE DOĞRU"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaya ilk yanıt veren Haluk Levent oldu. Twitter hesabından Ahbap'ın yaptığı açıklamayı alıntılayan Levent şu ifadeleri kullandı; "Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken 'bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?' lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler."

AHBAP: EN ERKEN 1 HAFTA İÇİNDE YETİŞTİRECEKLERDİ

AHBAP'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı; "6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

"SÖZLEŞMEYİ HEMEN YAPTIK"

Arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."

KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN DA İDDİALARA YANIT GELDİ

Ahbap'a çadır sattığı iddia edilen Kızılay adına açıklama ise Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Kınık, "Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. -Öncelikle Kızılayın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder" ifadelerini kullandı. Kınık açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Ayrıca -Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. -Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

"2050 ÇADIR AFAD'IN GÖSTERDİĞİ YERE SEVK EDİLDİ"

Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Ahbap Derneği de Kızılayın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş'den maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

"AHBAP VE KIZILAY'IN İŞBİRLİĞİ AHLAKİDİR"

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'de Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

"ÇADIR KENTLERDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI BARINMAKTADIR"

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad'a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır."