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İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz hafta Nevşehir'de düğün yapan eski Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban, önceki akşam da Antalya'da düğün yaptı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kılarken düğünde paralar havada uçuştu.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma döneminde nişanlısıyla yollarını ayırdıktan sonra aynı dönem yarıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Bir hafta önce nişanlandıktan 1 gün sonra Nevşehir'de düğün yapan ikili, önceki akşam da Antalya'da nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. İkiliyi bu mutlu günlerinde Survivor'daki takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan da yalnız bırakmadı.

Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin düğününde oyun oynanırken havaya para saçıldı. Düğünde Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban karşılıklı çiftetelli oynadı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

İsmail Balaban ve İlayda Şeker bir düğün de Antalya'da yaptı

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İsmail Balaban İlayda Şeker Antalya Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

zübükzade:

Bütün suc Annesindeydi Nişanlısının İsmaille görüşmemesini istedi daha cok oy alır diye kızzda görüşmek isteyince kızı sucladı Allah bunu Affedermi ismail ah aldın

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