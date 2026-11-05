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Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Uyuşturucu ticareti ve izinsiz bıçak veya diğer aletleri bulundurma gibi suçlardan aranan Şahin'in iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

  • Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.
  • Şahin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.
  • İade, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile MİT Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi.

EMNİYET VE MİT ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Bakanlığın açıklamasına göre Gökhan Şahin'in Türkiye'ye iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

İKİ AYRI SUÇTAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Daltonlar organize suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Gökhan Şahin'in, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı.

Yürütülen çalışmaların ardından Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda operasyonda görev alan güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Polislerimizi, Interpol Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com
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