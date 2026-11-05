Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının ortaya koyduğu mücadeleye ve alınan galibiyete büyük sevinç yaşadı. Belözoğlu'nun göreve gelişinin hemen ardından kazanılan kritik karşılaşma, Fenerbahçe camiasında yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.