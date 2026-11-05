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TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

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TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun sözleri dikkat çekti. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın takımının ikinci golünden sonra gülmesini hatırlatan Mutlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte İspanyol çalıştırıcıya "Son gülen iyi güler Iraola!" sözleriyle seslendi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
  • Liverpool'un 2-1 öne geçtiği golün ardından teknik direktör Andoni Iraola'nın gülümsediği görüntülendi.
  • TRT spikeri Hünkar Mutlu, maçın bitiş düdüğünün ardından Iraola'ya "son gülen iyi güler" sözleriyle seslendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Beş gole sahne olan karşılaşmanın ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya yönelik sözleri geceye damga vurdu.

LIVERPOOL'UN İKİNCİ GOLÜNDEN SONRA GÜLMÜŞTÜ

Karşılaşmada Liverpool'un 2-1 öne geçtiği golün ardından yayıncı kuruluşun kameraları teknik direktör Andoni Iraola'ya çevrildi. İspanyol çalıştırıcının o anlarda gülümsediği görüldü. Ancak mücadelede geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

"SON GÜLEN İYİ GÜLER IRAOLA!"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu, Liverpool'un ikinci golünden sonra ekrana gelen görüntüleri hatırlatarak Iraola'ya seslendi.

Mutlu, "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ SONRASI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından yapılan bu yorum, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Mutlu'nun özellikle Iraola'nın gol sonrası gülümsemesine gönderme yapması, karşılaşmanın bitiş anlarına ayrı bir renk kattı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHülagü:

Eee efenim bizim kayınço işten çıkarılmış da şurda bi maç anlatma neyin bi iş versek. İyi overlokçudur kendisi aslında . Sağ olun var olun efenim

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

spikerin hatırlatması iyi olmuş ancak TRT abuk sabuk spikerleri doldurmuş kanala, hiçbirisi doğru düzgün maç anlatmasini bilmiyor, örneğin rakip takım gol atınca neredeyse bunlar golü anlatmayacaklar ya kardeşim rakip de gol atınca heyecanlı bir şekilde anlatın, bu ahmaklık nereye kadarr? Bir de maç sırasında uzun süre maçın kaç kaç olduğunu Söylemiyolar, özellikle geride olunduğu zamanlar… Mesela görme sıkıntısı olan bir dinleyici ve izleyici uzun süre skordan habersiz takip etmek zorunda kalıyor. Nerede o eski Ercan Tanerler, İlker Yasinler, Levent Özçelikler,? Ahbapçavuş ilişkisi ile ya da yandaş kanallardan alınan vasıfsız spikerlerden ancak bu kadar olur, Çok da önemli değil ama bir işi yapıyorsanız doğru düzgün yapın ya da hiç yapmayın,

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