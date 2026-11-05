Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li müzik grubu Taylor Red'in üyelerinden Nicole Taylor, uzun süredir mücadele ettiği meme kanseri nedeniyle 35 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm haberini kız kardeşleri Nika ve Natalie Taylor duyurdu. Bir dönem kanseri yendiği düşünülen Taylor'ın hastalığının dokuz ay sonra daha ileri bir evrede yeniden ortaya çıktığı öğrenildi.
ABD'li müzik grubu Taylor Red'in üyelerinden Nicole Taylor'dan acı haber geldi. 2022 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun süredir tedavi gören 35 yaşındaki şarkıcı, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taylor'ın ölümü müzik dünyasında üzüntü yarattı.
ACI HABERİ KIZ KARDEŞLERİ DUYURDU
Nicole Taylor'ın hayatını kaybettiğini, aynı müzik grubunda yer alan kız kardeşleri Nika ve Natalie Taylor açıkladı. Üç kardeşin birlikte kurduğu Taylor Red grubunun üyelerinden olan Nicole'ün ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
KANSER DOKUZ AY SONRA GERİ DÖNDÜ
2022 yılında meme kanserine yakalanan Nicole Taylor, hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Tedavi sürecinin ardından yapılan kontrollerde bir dönem kanser bulgusuna rastlanmadı. Ancak bu olumlu gelişmeden dokuz ay sonra hastalık daha ileri bir evrede yeniden ortaya çıktı. Tedavisine devam edilen genç şarkıcı, 35 yaşında hayatını kaybetti.