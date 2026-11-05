Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı Haber Videosunu İzle
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa devlerini devirerek Türk futboluna tarihi bir gece yaşattı. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı 2-0, sarı-lacivertliler ise Liverpool'u 3-2 mağlup etti. İki temsilcimizin aynı haftayı galibiyetle tamamlamasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk yaşandı.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti; golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov attı.
  • Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 yenerek üç puan aldı.
  • Türk takımları UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftada aldıkları galibiyetlerle Türk futboluna büyük gurur yaşattı. İki temsilcimiz de güçlü rakiplerini mağlup ederek haftayı üçer puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar İstanbul'da Stuttgart'ı 2-0 yenerken Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY STUTTGART'I 2 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Rus yıldız Aleksey Batrakov kaydetti.

Karşılaşmanın 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç puanı hanesine yazdırmasında başrol oynadı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL'U KADIKÖY'DE DEVİRDİ

Fenerbahçe ise İngiliz devi Liverpool karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'de oynanan ve beş gole sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti.

Liverpool'un karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine rağmen Fenerbahçe karşısında sahadan puansız ayrılması, sarı-lacivertlilerin elde ettiği başarının önemini artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK YAŞANDI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerle Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti. İki temsilcimizin de 4. haftayı üçer puanla tamamlaması, Türk futbolu adına tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA DEVLERİNE KARŞI ÇİFTE ZAFER

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlar şöyle:

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart
  • Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın iki önemli futbol ülkesinin temsilcilerini mağlup ederek Türk futboluna unutulmaz bir hafta yaşattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

Tarihi maç biter bitmez soluğu orada aldı
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü