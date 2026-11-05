Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftada aldıkları galibiyetlerle Türk futboluna büyük gurur yaşattı. İki temsilcimiz de güçlü rakiplerini mağlup ederek haftayı üçer puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar İstanbul'da Stuttgart'ı 2-0 yenerken Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY STUTTGART'I 2 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Rus yıldız Aleksey Batrakov kaydetti.

Karşılaşmanın 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç puanı hanesine yazdırmasında başrol oynadı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL'U KADIKÖY'DE DEVİRDİ

Fenerbahçe ise İngiliz devi Liverpool karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'de oynanan ve beş gole sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti.

Liverpool'un karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine rağmen Fenerbahçe karşısında sahadan puansız ayrılması, sarı-lacivertlilerin elde ettiği başarının önemini artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK YAŞANDI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerle Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti. İki temsilcimizin de 4. haftayı üçer puanla tamamlaması, Türk futbolu adına tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA DEVLERİNE KARŞI ÇİFTE ZAFER

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın iki önemli futbol ülkesinin temsilcilerini mağlup ederek Türk futboluna unutulmaz bir hafta yaşattı.