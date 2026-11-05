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Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

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Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor
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Sunuculuğunu üstlendiği temizlik programlarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı yeni programının yayın tarihi belli oldu. Ezildi'nin sunacağı "Temizlik Benim İşim", 9 Kasım Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlayacak.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, yeni programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Temizlik konusundaki titizliği ve kendine özgü tavırlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ezildi'nin yeni adresi TV8 olmuştu. Kanal değişikliğinin ardından merakla beklenen programın yayın günü ve saati de netleşti.

9 KASIM'DA EKRANLARA DÖNÜYOR

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstleneceği "Temizlik Benim İşim" programı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni programıyla yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Ezildi, temizlik konusundaki deneyimini televizyon ekranlarına taşımayı sürdürecek.

YENİ ADRESİ TV8 OLDU

Daha önce sunduğu temizlik ve ev düzeni programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, televizyon kariyerine TV8'de devam etme kararı almıştı. Yeni kanalındaki ilk programının yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte Ezildi'nin ekranlara dönüşü için geri sayım başladı.

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