Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı
Güncelleme:
9 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesi, sarı-lacivertli taraftarları sevince boğdu. Fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Ece Seçkin de tarihi galibiyetin ardından kendini tutamadı. Önce gol sevincini paylaşan Seçkin, ardından İngiliz taraftarlara göndermede bulundu.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
  • Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin golü sonrası X hesabından "GOOOOOOOOOLLLLLLLL" paylaşımı yaptı.
  • Seçkin, İngiliz galibiyeti bekleyenlere yönelik "Muhtemelen en çok tweet sildiren maç" sözleriyle ikinci bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı galibiyetin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla bilinen Seçkin, maçın heyecanını takipçileriyle paylaştı.

GOL SEVİNCİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin attığı golün ardından heyecanına hakim olamayan Ece Seçkin, X hesabından "GOOOOOOOOOLLLLLLLL????" paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kalplerle takımına desteğini gösteren ünlü şarkıcının sevinci bununla da sınırlı kalmadı.

İNGİLİZ TARAFTARLARA GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetinin ardından bir paylaşım daha yapan Seçkin, bu kez İngiliz taraftarları hedef aldı.

Ünlü şarkıcı, gol sevincini paylaştığı gönderiyi yeniden yayımlayarak "Muhtemelen X tarihinde en çok tweet sildiren maç ?????????? İngiliz galibiyeti bekleyen herkesin gözüne girsin ??" ifadelerini kullandı.

FANATİK FENERBAHÇELİLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla tanınan Ece Seçkin, Liverpool galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Ünlü şarkıcının özellikle İngiliz ekibinin kazanmasını bekleyenlere yönelik sözleri, galibiyet sevincini nasıl yaşadığını gözler önüne serdi.

İlgili Haberler
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyorLiverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşımFahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözlerTRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemezIsak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifadeBeğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade
Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Ahmet YILMAZ:donsuz resmini niye paylaşıyorsunuz?
Tüm yorumlar (9)
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin

Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGerçekler acıtır:

Gs her galip geldiğinde de senin göZüne girmiş demekki!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıizzet ulas:

Yengene böyle şeyler deme dosrum. Yakışık slmaz. Biraz hoşgörü ve anlayış. Ne de olsa Fenerbahçe en son 2018 de yendi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Tanıyan varmı bunu?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

donsuz resmini niye paylaşıyorsunuz?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan DUR:sondakika.com okurlarından

Olm nereden yönetiliyorsunuz. Bu ne kıyafet. Gençlik elimizden kayıp gidiyor siz hamen kamuya açık genel izleyici kanalında çıplak kadın resimleri paylaşıyorsunuz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAdana Masa Tenisi:sondakika.com okurlarından

yerinde bir gönderme, gereksiz esprilere kapak olmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

Sahnelerin çılgın isminden radikal değişiklik! Yeni saç rengi şaşırttı
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

Tarihi maç biter bitmez soluğu orada aldı
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor