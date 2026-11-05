Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı galibiyetin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla bilinen Seçkin, maçın heyecanını takipçileriyle paylaştı.

GOL SEVİNCİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin attığı golün ardından heyecanına hakim olamayan Ece Seçkin, X hesabından "GOOOOOOOOOLLLLLLLL????" paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kalplerle takımına desteğini gösteren ünlü şarkıcının sevinci bununla da sınırlı kalmadı.

İNGİLİZ TARAFTARLARA GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetinin ardından bir paylaşım daha yapan Seçkin, bu kez İngiliz taraftarları hedef aldı.

Ünlü şarkıcı, gol sevincini paylaştığı gönderiyi yeniden yayımlayarak "Muhtemelen X tarihinde en çok tweet sildiren maç ?????????? İngiliz galibiyeti bekleyen herkesin gözüne girsin ??" ifadelerini kullandı.

FANATİK FENERBAHÇELİLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla tanınan Ece Seçkin, Liverpool galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Ünlü şarkıcının özellikle İngiliz ekibinin kazanmasını bekleyenlere yönelik sözleri, galibiyet sevincini nasıl yaşadığını gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haberler.com