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Hatay Dörtyol'de Karakes ve Özerli dereleri taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Hatay Dörtyol'de Karakes ve Özerli dereleri taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Hatay Dörtyol'de Karakes ve Özerli dereleri taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde hortumun ardından etkili olan şiddetli yağışta Karakes ve Özerli dereleri taştı, araçlar ve evler su altında kaldı. Taşan derelerde sürüklenen araçlarda ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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