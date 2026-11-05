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ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

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ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi
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ABD ara seçimlerinde eşine az rastlanır bir seçim zaferi yaşandı. Iowa eyaletinde sağlık sorunları nedeniyle eylül ayında seçim kampanyasını durduran Demokrat aday Eric Armstrong, adı oy pusulasında kaldığı için girdiği yarışı kazanarak eyalet Temsilciler Meclisi’ne girdi. Aktif bir çalışma yürütmemesine rağmen Cumhuriyetçi rakibine fark atan Armstrong, sandıktan %55,2 oyla zaferle çıktı.

  • Iowa'nın 20'nci seçim bölgesinde Demokrat aday Eric Armstrong, Cumhuriyetçi rakibi Keith Jones'u geride bırakarak eyalet Temsilciler Meclisi'ne seçildi.
  • Armstrong, eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle kampanyasını durdurmasına ve adı oy pusulasında kalmasına rağmen oyların yüzde 55,2'sini alarak seçimi kazandı; Keith Jones yüzde 44,8'de kaldı.
  • Armstrong, seçim zaferinin ardından sağlık sorunlarının devam ettiğini açıkladı.

ABD'de yapılan ara seçimlerde, Iowa eyaletinden gelen sonuç alışılmışın dışında bir seçim hikâyesini ortaya çıkardı. Sağlık sorunları nedeniyle seçim çalışmalarını haftalar önce bırakan Demokrat Eric Armstrong, aktif kampanya yürütmemesine rağmen sandıktan zaferle çıktı.

Iowa'nın 20'nci seçim bölgesinde yarışan Armstrong, Cumhuriyetçi rakibi Keith Jones'u geride bırakarak eyalet Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Armstrong'un eylül ayında kampanyasını durdurduğunu açıklamış olması, sonucu daha da dikkat çekici hale getirdi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KAMPANYASINI DURDURDU

Armstrong, eylül ayında yaptığı açıklamada kişisel sağlık sorunları nedeniyle seçim çalışmalarından çekilme kararı aldığını duyurmuştu. O dönemde ilçesinin, seçim yarışını tüm enerjisiyle sürdürebilecek bir temsilciyi hak ettiğini belirten Demokrat aday, kampanyasına devam edemeyeceğini ifade etmişti.

Ancak Armstrong'un seçim kampanyasını durdurması, adaylığının resmen sona erdiği anlamına gelmedi. Adı oy pusulasında kalmaya devam eden Armstrong, böylece seçmenlerin oy verebildiği adaylardan biri olmayı sürdürdü.

ADI OY PUSULASINDA KALDI, SEÇİMİ KAZANDI

Seçim günü sandıklar açıldığında Armstrong'un adı pusulada yer aldı. Oy sayımının ardından Demokrat adayın yüzde 55,2 oy aldığı, Cumhuriyetçi rakibi Keith Jones'un ise yüzde 44,8'de kaldığı açıklandı.

Böylece aktif seçim kampanyası yürütmeyen Armstrong, yarıştan galip ayrıldı. Sonuç, kampanyasını durdurmakla adaylıktan resmen çekilmek arasındaki farkı da gözler önüne serdi.

SAĞLIK SORUNLARININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Seçimi kazanmasının ardından açıklama yapan Armstrong, bölge halkını en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Bununla birlikte sağlık sorunlarının sürdüğünü belirten Demokrat siyasetçi, bu süreçle hâlâ mücadele ettiğini dile getirdi.

Armstrong, The New York Times'a yaptığı açıklamada, halkını temsil etmek için elinden gelenin fazlasını yapacağını ancak sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

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