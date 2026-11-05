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Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

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Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
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Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'a İran'dan sürpriz bir teklif geldi. Daha önce Persepolis'i çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam için Tractor FC'nin harekete geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. Teklife sıcak baktığı belirtilen Kartal'ın yeniden İran'a dönmesi gündemde.

  • İran Süper Ligi ekibi Tractor FC, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'a resmi teklifini iletti ve sözleşme görüşmeleri başladı.
  • Daha önce Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal, Tractor FC'nin teklifine olumlu yaklaşıyor.
  • İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da noktalayan İsmail Kartal'ın yeni adresi şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmasının ardından geleceği merak edilen deneyimli teknik direktöre İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC talip oldu. Daha önce aynı ülkede görev yapan Kartal'ın gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

TRACTOR FC RESMİ TEKLİFİNİ SUNDU

Salim Manav'ın haberine göre İran ekibi Tractor FC, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile doğrudan temasa geçti. Kulüp yönetiminin deneyimli çalıştırıcıya resmi teklifini ilettiği ve taraflar arasında sözleşme görüşmelerinin başladığı aktarıldı.

İran Süper Ligi'nde zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Tractor FC yönetiminin, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek istediği ve bu doğrultuda Kartal'ı öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi.

İSMAİL KARTAL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın, ülke futbolunu yakından tanıması nedeniyle Tractor FC'nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının yeniden İran'da görev yapma fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

Tarafların sözleşme şartlarında anlaşması halinde Kartal'ın kısa süre içinde İran'a giderek resmi imzayı atabileceği öne sürüldü. Ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN 27 EKİM'DE AYRILMIŞTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü dönemine şampiyonluk hedefiyle başlamış ancak alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Özellikle Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından üzerindeki baskı artan deneyimli teknik adam, 27 Ekim 2026'da sarı-lacivertli yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'den ayrılışının üzerinden kısa bir süre geçen Kartal'ın teknik direktörlük kariyerine İran'da devam edip etmeyeceği, Tractor FC ile yürütülen görüşmelerin sonucunda netleşecek.

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