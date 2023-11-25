Hande Erçel, 30. yaşını kostüm partisiyle kutladı! Sevgilisi Hakan Sabancı'nın görülmemesi dikkat çekti

Güzel oyuncu Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği partide iki farklı kostüm giyen Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın hiçbir karede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri isimli dizide başrol oynayan ve aynı zamanda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, 30. yaşını bir kostüm partisi verdi. Ünlü isimlerin katıldığı partide iki kostüm giyen Erçel, güzelliğiyle herkes büyüledi.

KOSTÜMLERLE ŞOV YAPTILAR

Dün gündüz sevenlerinden gelen doğum günü mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Erçel, akşam da sevdikleriyle kutlama yaptı. Erçel'in doğum gününe ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Aleyna Sokeler, Uğur Uzunel, Bedirhan Soral, Dila Tarkan ve Cem Davran gibi isimler katıldı. Partide iki farklı kostüm tercih eden Erçel güzelliğiyle dikkat çekerken gümüş renkli pastası da dikkat çekti. Güzel oyuncu, gece boyunca çektirdiği fotoğrafları da 31,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

HAKAN VE HACI KARELERDE YER ALMADI



Sabancı ailesine gelin gitmeye hazırlanan Hande Erçel'in partisine Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da katıldı. Nazlı Sabancı partiden kareler paylaşırken Hacı ve Hakan kardeşlerin fotoğraflarda görünmemesi dikkat çekti.

İşte Hande Erçel'in doğum günü partisinden kareler...