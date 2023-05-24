Cesaretiyle hayran bırakan Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırlı kombiniyle geldi
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Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan model Irina Shayk, iç çamaşırlı kombiniyle adından söz ettirdi. Ünlü isim, törene tül elbisesi ve abartılı takılarıyla yaptığı kombinle geldi.
Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzelliğiyle her daim dikkat çeken ünlü model, tarzıyla da adından söz ettirdi.
FİZİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Irina, siyah tül bir elbisenin altına dünyaca ünlü markaya ait özel tasarım bir iç çamaşırı giydi. Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve topuklu ayakkabısıyla tamamladı. 37 yaşındaki bir çocuk annesi model, tül elbisesiyle de bir kez daha kusursuz fiziğini sergilemiş oldu. Ünlü isim, festivaldeki pozlarını da 21,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.