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Antalya Kepez'de otomobil yaklaşık 30 metreden yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Antalya Kepez'de otomobil yaklaşık 30 metreden yuvarlandı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki seyir terasında kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 30 metreden yuvarlanıp taklalar attı, sürücü yaralandı. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü; tedavisi sürüyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki seyir terasında, İ.Ö.'nün (50) direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metreden yuvarlanıp, taklalar attı. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde bulunan Mazı Dağı bölgesindeki seyir terasında meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde yalnız olduğu belirtilen İ.Ö., yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan İ.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İ.Ö.'nün tedavisi sürüyor.

'BAĞIRMA SESLERİ DUYDUM'

Görgü tanığı Emrah Erkol (38), "İleride olduğum sırada araçtan önce bağrış sesleri gelmeye başladı. Sürücü geri vitese takmaya çalışırken büyük ihtimalle vitesi öne taktı ve araç olduğu gibi öne doğru yönelip aşağı uçuverdi. Ben arabanın sadece öne doğru gittiğini zannettim ama araç direkt aşağı uçmuş. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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