Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına vardı. Federasyonun bugün saat 15.00'te yapacağı toplantı öncesinde Yalçın'ın sözleşme süresine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

TFF'nin Sergen Yalçın ile 2027 yazında yapılması planlanan federasyon seçimine kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Böylece deneyimli teknik adamın görev süresinin, federasyonun mevcut yönetim döneminin sonuna kadar planlandığı ifade edildi. Sözleşmenin mali şartlarına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.