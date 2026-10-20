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DMM’den “Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı” iddialarına açıklama

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DMM’den “Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı” iddialarına açıklama
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Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Görüntülerin eski tarihli olduğunu belirten DMM, olayın yeni yaşanmış gibi sunulduğunu, Türk bayrağının indirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi. DMM, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin eski tarihli olduğunu belirterek Türk bayrağının indirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER ESKİ TARİHLİ ÇIKTI 

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin yeni bir olaya ait olmadığı vurgulandı. Açıklamada, görüntülerin çekildiği dönemde Türk bayrağına yönelik olumsuz bir girişimde bulunmaya çalışan kişiye ilk ve en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından verildiği ifade edildi.

Merkez, Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığının altını çizdi.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ HEDEF ALINIYOR"

DMM açıklamasında, eski görüntülerin bağlamından koparılarak yeniymiş gibi paylaşılmasının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef aldığı belirtildi.

Kamuoyuna yapılan çağrıda ise sosyal medyada yayılan bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması ve resmî açıklamaların dikkate alınması istendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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