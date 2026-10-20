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Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası

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Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası
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Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da sevinç kısa sürdü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

  • PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi ile 13. maddesi uyarınca verildi.
  • Karar, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklandı.

Süper Lig'de dün Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet sevinci kursakta kaldı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) dikkat çeken bir karar çıktı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK, bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen yöneticiler hakkında aldığı kararları açıkladı. Kurul, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine hükmetti.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNİN ARDINDAN GELDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından gelen disiplin kararı, bordo-mavili kulüpte maç sevincinin önüne geçti. Sahadaki başarılı sonucun ardından gözler bu kez kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen cezaya çevrildi.

PFDK'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kurulun paylaşılan kararında şu ifadeler yer aldı:

“ERTUĞRUL DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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